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На участке трассы М1 временно ограничат движение 8 сентября

На 286-м км автодороги М1 Брест - Минск - граница РФ 8 сентября будет временно ограничено движение. Об этом информирует УГАИ УВД Минского облисполкома.

Фото: БЕЛТА

На данном участке трассы в период с 20.00 до 22.00 будет проводиться следственный эксперимент по установлению обстоятельств и механизма развития ДТП. Движение будет ограничено в направлении Бреста.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок заранее с учетом предоставленной информации.
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