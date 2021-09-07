На участке трассы М1 временно ограничат движение 8 сентября

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На данном участке трассы в период с 20.00 до 22.00 будет проводиться следственный эксперимент по установлению обстоятельств и механизма развития ДТП. Движение будет ограничено в направлении Бреста.Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок заранее с учетом предоставленной информации.