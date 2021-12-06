На участке Светлогорск-на-Березине – Калинковичи провели первый пробный пуск электровоза

Электровоз БКГ2 проследовал по участку в рамках комплексного опробования новой инфраструктуры. Локомотив двигался с установленной скоростью, в соответствии с регламентом выполнял торможение и набирал скорость.

– Специалисты БелЖД подтвердили, что вся система готова к регулярному движению поездов на электротяге, – сообщает пресс-служба дороги.

В настоящее время на участке Светлогорск – Калинковичи продолжаются пусконаладочные работы. Это очередной этап реализации проекта по электрификации участка Жлобин – Калинковичи – Барбаров, общая протяженность которого – 141 км. Его реализация началась в 2018 году, проект направлен на расширение полигона электрификации Белорусской железной дороги и повышение эффективности перевозок пассажиров и грузов.

В 2016 году началось регулярное движение поездов на электровозной тяге между Минском и Гомелем. С 2015-го по 2017-й был электрифицирован участок Молодечно – Гудогай – госграница. В июне 2020 года началось регулярное движение электропоездов по маршруту Светлогорск – Жлобин – Минск.

Фото БелЖД.

