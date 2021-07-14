На участке М1 подожгли камеры контроля скорости. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.
Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. На 281-м км автодороги М1 (Е30) Брест – Минск – граница РФ подожжены камеры контроля скорости.
Сообщение поступило от сотрудников РОЧС. По данному инциденту проводится проверка.
В УВД напомнили, что за умышленное уничтожение либо повреждение имущества Уголовным кодексом предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет.
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На участке М1 подожгли камеры контроля скорости
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