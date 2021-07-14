На участке М1 подожгли камеры контроля скорости

Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. На 281-м км автодороги М1 (Е30) Брест – Минск – граница РФ подожжены камеры контроля скорости.Сообщение поступило от сотрудников РОЧС. По данному инциденту проводится проверка.В УВД напомнили, что за умышленное уничтожение либо повреждение имущества Уголовным кодексом предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 12 лет.