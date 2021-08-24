На участке дороги Минск – Могилев 25 августа временно ограничат движение

На участке дороги Минск – Могилев 25 августа будет временно ограничено движение. Проехать на указанном участке будет невозможно в период с 9:00 до 16:00. Это следует из информации, опубликованной в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.
– В связи с проведением совместного специального учения с силами и средствами тылового, технического (материально-технического) обеспечения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации 25 августа с 9:00 до 16:00 на участке автомобильной дороги с 82-го по 86-й км М-4 Минск – Могилев будет ограничено движение всех видов транспортных средств в обоих направлениях, – отмечается в сообщении.
Объехать указанный участок можно по альтернативным дорогам Хутор – ст. Гродзянка – Лапичи, Червень – Ляды – Якшицы, Борисов – Березино – Бобруйск и Мартияновка – Регисполье (в направлении д. Якшицы).
Госавтоинспекция столичного региона обращает внимание на данную информацию и просит водителей с пониманием отнестись к проводимому мероприятию.