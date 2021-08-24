На участке дороги Минск – Могилев 25 августа временно ограничат движение

отмечается в сообщении.Объехать указанный участок можно по альтернативным дорогам Хутор – ст. Гродзянка – Лапичи, Червень – ЛядыЯкшицы, Борисов – Березино – Бобруйск и Мартияновка – Регисполье (в направлении д. Якшицы).Госавтоинспекция столичного региона обращает внимание на данную информацию и просит водителей с пониманием отнестись к проводимому мероприятию.