На участке дороги Минск - Микашевичи движение возобновлено

На участке между 112-м и 137-м км автодороги Р23 Минск - Микашевичи движение восстановлено, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Раннее сообщалось об ограничении движения на этом участке дороги в обоих направлениях в связи со снежными заносами.

Сотрудники ГАИ Минщины осуществляют регулировочно-распорядительные действия, отслеживают дорожную обстановку, оказывают содействие дорожно-эксплуатационным службам и помогают участникам дорожного движения, которые оказались в плену непогоды.

Также в связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на магистральных и республиканских автодорогах понижен скоростной режим. ГАИ рекомендует водителям быть внимательными при выборе скорости, учитывать погодные и дорожные условия.

По материалам БЕЛТА