На участке автодороги Р54 в Столбцовском районе 11 июня временно ограничат движение

уточнили в УВД.Движение всех транспортных средств на этом участке на некоторое время будет ограничено в обоих направлениях.Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и советует выбирать маршрут движения с учетом указанной информации.