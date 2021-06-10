Движение на участке автодороги Р54 в Столбцовском районе временно ограничат в пятницу, 11 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале УВД Минского облисполкома.
– Завтра, 11 июня, с 10:00 до 10:40, на 83-м км автодороги Р54 Ивенец – Столбцы – Несвиж вблизи деревни Мархачевщина Столбцовского района запланирован следственный эксперимент по факту ДТП, – уточнили в УВД.
Движение всех транспортных средств на этом участке на некоторое время будет ограничено в обоих направлениях.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и советует выбирать маршрут движения с учетом указанной информации.
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На участке автодороги Р54 в Столбцовском районе 11 июня временно ограничат движение
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