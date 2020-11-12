На участке автодороги Минск – Гомель сегодня временно ограничат движение

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В связи с проведением следственного эксперимента по факту ДТП сегодня на 69-м километре автодороги М-5 Минск –Гомель ограничат движение. Эксперимент будет проходить с 16:30 до 18:30 вблизи съезда к деревне Подбережье на территории Пуховичского района. В связи с этим движение всех видов транспортных средств на указанном участке будет временно ограничено в направлении Гомеля.Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.