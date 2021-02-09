Минск снова засыпало снегом. Дворы, дороги и тротуары от него очищают 690 уборщиков территорий и 496 единиц спецтехники, сообщил заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Владимир Латушкин. Об этом пишет БЕЛТА.
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«Коммунальщики работали как ночью, так и ранним утром. Сейчас очисткой столичных улиц от снега занимаются 496 единиц спецтехники и 690 уборщиков территорий, –уточнил Владимир Латушкин. – В первую очередь стараемся убирать проспекты, маршруты движения общественного транспорта, мосты и путепроводы».
Он также подчеркнул, что улицы от снега чистят постоянно.
Синоптики предупредили, что в столице во вторник ожидается сильный снег и метель.
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На уборке снега в столице задействованы 690 рабочих и 496 единиц спецтехники
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ