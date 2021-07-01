На ЦТ по русскому языку 100 баллов набрали 65 абитуриентов

– пояснил руководитель РИКЗ.Результаты тестирования по русскому языку абитуриенты уже могут посмотреть в личных кабинетах на сайте РИКЗ.Сдавать ЦТ по русскому языку планировали 50,8 тыс. человек. В 1-й день на испытание не явились 1159 абитуриентов, во второй – 841.Централизованное тестирование в нашей стране началось 16 июня с испытания по белорусскому языку. Всего на ЦТ в нашей стране зарегистрировались более 62 тыс. человек. Следующее тестирование – по физике – пройдет 2 июля.