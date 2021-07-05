На ЦТ по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов

– пояснил руководитель РИКЗ.Отмечается, что желание сдавать централизованное тестирование по математике изначально изъявили примерно 32,2 тысячи абитуриентов. В 1-й день на испытание не пришли 1072 человек, во 2-й – 534.ЦТ в нашей стране началось 16 июня. Всего на него зарегистрировались более 62 тысяч человек. Следующее испытание (по географии) запланировано на 6 июля.