На тестировании по математике максимальный результат получили 26 человек. Об этом передает БЕЛТА, ссылаясь на директора Республиканского института контроля знаний Юрия Миксюка.
–На сто баллов написали 26 человек, 0 баллов набрали 21, – пояснил руководитель РИКЗ.
Отмечается, что желание сдавать централизованное тестирование по математике изначально изъявили примерно 32,2 тысячи абитуриентов. В 1-й день на испытание не пришли 1072 человек, во 2-й – 534.
ЦТ в нашей стране началось 16 июня. Всего на него зарегистрировались более 62 тысяч человек. Следующее испытание (по географии) запланировано на 6 июля.
Опубликовано:
1261
На ЦТ по математике 100 баллов набрали 26 абитуриентов
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter