Максимальный балл на централизованном тестировании по истории Беларуси получили 14 абитуриентов, информирует БЕЛТА.
– На 100 баллов написали 14 человек. Один абитуриент показал нулевой результат, – уточнил информацию директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Отмечается, что результаты вступительных испытаний по истории Беларуси в настоящий момент можно посмотреть в личных кабинетах на сайте РИКЗ.
В текущем году на ЦТ записались примерно 17 тыс. абитуриентов, из них на тестирование не пришли 1447 человек.
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На ЦТ по истории Беларуси 14 абитуриентов набрали 100 баллов
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