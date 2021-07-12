На ЦТ по истории Беларуси 14 абитуриентов набрали 100 баллов

– уточнил информациюОтмечается, что результаты вступительных испытаний по истории Беларуси в настоящий момент можно посмотреть в личных кабинетах на сайте РИКЗ.В текущем году на ЦТ записались примерно 17 тыс. абитуриентов, из них на тестирование не пришли 1447 человек.