На Цнянском водохранилище мужчина провалился под лед

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– рассказали в пресс-службе МЧС.Работниками МЧС совместно с представителями ОСВОД при помощи спасательной доски пострадавший был спасен и передан медикам. После осмотра мужчина был доставлен в больницу с общим переохлаждением.На водохранилище мужчина пришел половить рыбу и провалился под лед.