На столичном Цнянском водохранилище мужчина провалился под лед, сообщает БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
– 27 декабря в 8:47 спасателям поступило сообщение о том, что человек провалился под лед на акватории Цнянского водохранилища в районе улицы Подольской в Минске. На момент прибытия сотрудников МЧС к месту вызова в 150 м от берега в промоине находился мужчина, который не мог самостоятельно выбраться, – рассказали в пресс-службе МЧС.
Работниками МЧС совместно с представителями ОСВОД при помощи спасательной доски пострадавший был спасен и передан медикам. После осмотра мужчина был доставлен в больницу с общим переохлаждением.
На водохранилище мужчина пришел половить рыбу и провалился под лед.
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На Цнянском водохранилище мужчина провалился под лед
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