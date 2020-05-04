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  2. На церемонии вручения премии Shorty Awards назвали самых успешных в интернете знаменитостей

На церемонии вручения премии Shorty Awards назвали самых успешных в интернете знаменитостей

Состоялась ежегодная церемония вручения награды Shorty Awards за достижения в интернете. В этом году из-за пандемии коронавируса она прошла в онлайн-формате.


Самой популярной в интернете знаменитостью признана американская актриса, певица и модель Зендая, сыгравшая в минувшем году главную роль в сериале телеканала HBO "Эйфория" и в фильме "Человек-паук: Вдали от дома". У Зендаи более 68,5 млн подписчиков в Instagram.

Самой успешной актрисой признана австралийка Ребел Уилсон, в 2019 году вышли на экран такие фильмы с ее участием, как "Кролик Джоджо", "Кошки", "Отпетые мошенницы", "Ну разве не романтично?". Число подписчиков актрисы в Instagram составляет 7,8 млн, пишет ТАСС.

Самым успешным комиком признан южноафриканец Тревор Ноа, который в 2015 году стал ведущим вечернего телешоу The Daily Show на американском кабельном канале Comedy Central. По мнению жюри, Ноа стал за последнее время одним из ведущих политических сатириков США. Число его подписчиков в Instagram достигло 5,9 млн, в Twitter — 10,6 млн.

На церемонии отметили и самое популярное в интернете животное. Им стала самоедская лайка по кличке Майя из Германии. Ее хозяйка регулярно выкладывает в интернет ролики с участием своего питомца, которые собрали на YouTube более 128 млн просмотров.

Фото: shortyawards


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