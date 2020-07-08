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На централизованном тестировании по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов

Сто баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 27 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.


Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В этом году 100 баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 27 абитуриентов, в прошлом их было 36. На этот раз стобалльников несколько меньше, но вместе с тем абитуриенты в целом лучше справились" рассказал Юрий Миксюк.

По его словам, 19 человек показали нулевой результат, в прошлом году таких было примерно столько же  17.

В этом году ЦТ по русскому языку проходило два дня  26 и 27 июня. Сдавать его планировали около 52,7 тысячи абитуриентов. Из зарегистрированных в первый день не явились 3,6%, во второй  8% абитуриентов.

Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек. Следующее ЦТ – по физике  пройдет 10 июля.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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