На централизованном тестировании по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов

Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ.рассказал Юрий Миксюк.По его словам, 19 человек показали нулевой результат, в прошлом году таких было примерно столько же17.В этом году ЦТ по русскому языку проходило два дня26 и 27 июня. Сдавать его планировали около 52,7 тысячи абитуриентов. Из зарегистрированных в первый день не явились 3,6%, во второй8% абитуриентов.Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек. Следующее ЦТ – по физикепройдет 10 июля.