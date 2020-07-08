Сто баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 27 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
Результаты ЦТ по русскому языку уже доступны абитуриентам в личных кабинетах на сайте РИКЗ. "В этом году 100 баллов на централизованном тестировании по русскому языку набрали 27 абитуриентов, в прошлом их было 36. На этот раз стобалльников несколько меньше, но вместе с тем абитуриенты в целом лучше справились", – рассказал Юрий Миксюк.
По его словам, 19 человек показали нулевой результат, в прошлом году таких было примерно столько же – 17.
В этом году ЦТ по русскому языку проходило два дня – 26 и 27 июня. Сдавать его планировали около 52,7 тысячи абитуриентов. Из зарегистрированных в первый день не явились 3,6%, во второй – 8% абитуриентов.
Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек. Следующее ЦТ – по физике – пройдет 10 июля.
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На централизованном тестировании по русскому языку 100 баллов набрали 27 абитуриентов
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ