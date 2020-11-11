На третьей осенней презентации Apple представила MacBook на собственном процессоре

10 ноября американская корпорация вновь презентовала новые устройства – они открывают новую эру ноутбуков. Речь идет об MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini.
Разработчики не перестают совершенствовать процессоры, над ними работают уже более десяти лет. Apple M1 – это новый тип процессоров для «яблочных» компьютеров Mac с высокой производительностью и малым энергопотреблением.
Раньше, чтобы установить различные компоненты, необходимо было большое количество свободного места на материнской плате. Теперь все умещается на одной системе – чипе Apple M1. Он произведен по 5-нанометровой технологии на архитектуре ARM. У процессора 8 ядер (4 – высокопроизводительные и самые мощные ядра на рынке и 4 – с низким энергопотреблением). Такое сочетание дает самую большую производительность среди всех ноутбуков. После отказа от процессоров Intell возможность передавать данные с невероятно быстрой скоростью не исчезла.
Показали первый продукт с новым процессором – MacBook Air. Новое поколение в 3,5 раза мощнее благодаря процессору M1. Производительность графики выше в пять раз. Во время презентации представители корпорации отметили, что данный ноутбук на 98% мощнее, чем аналогичные устройства, работающие на ОС Windows. Автономность (конечно же, благодаря Apple M1) удивляет: 18 часов просмотра видео, это на шесть часов больше, чем в предыдущем поколении. В новом ноутбуке обновили FaceTime камеру, которую не модернизировали много лет: картинка и звук станут намного лучше.
Чип M1 сделал компактный Mac mini мощнее предыдущей двухъядерной версии в три раза, графика стала лучше в шесть раз.
Производительность MacBook Pro 13 выросла в 2,8 раза по сравнению с предыдущим поколением, графика – в пять. Автономность выросла вдвое – до 20 часов просмотра видео. Появились студийные микрофоны и обновленная FaceTime камера.
Фото: apple.com
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