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  2. На трассе Минск – Гомель с 10 по 13 сентября будет усилен контроль за соблюдением ПДД

На трассе Минск – Гомель с 10 по 13 сентября будет усилен контроль за соблюдением ПДД

С 10 по 13 сентября сотрудники ГАИ УВД Гомельского облисполкома и подразделения ГАИ территориальных ОВД усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами на участках автодороги М-5 Минск – Гомель, передает БЕЛТА.


Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, наряды ДПС будут нести службу в тех местах, где было выявлено большее число нарушений ПДД. Также под особым вниманием окажутся участки, где чаще всего происходили аварии. Сотрудники ГАИ планируют применять гласный, негласный, смешанный контроль, в том числе с использованием служебного транспорта без специальной цветографической окраски.

Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД.
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Фото: Алексей БИБИКОВ
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