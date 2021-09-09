На трассе Минск – Гомель с 10 по 13 сентября будет усилен контроль за соблюдением ПДД

Как сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома, наряды ДПС будут нести службу в тех местах, где было выявлено большее число нарушений ПДД. Также под особым вниманием окажутся участки, где чаще всего происходили аварии. Сотрудники ГАИ планируют применять гласный, негласный, смешанный контроль, в том числе с использованием служебного транспорта без специальной цветографической окраски.Госавтоинспекция обращает внимание на данную информацию и призывает участников дорожного движения соблюдать ПДД.