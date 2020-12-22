На трассе М-6 водитель грузовика сбил женщину и скрылся

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ДТП произошло 21 декабря около 4:00 на трассе М-6 вблизи деревни Песчанка. 57-летний водитель ГАЗа сбил женщину и не сообщил о случившемся в соответствующие органы. С места происшествия скрылся.Лежавшего у дороги человека заметил проезжавший мимо водитель другого грузовика. Мужчина остановился и вызвал милицию.Пострадавшей оказалась 43-летняя жительница Скиделя Гродненской области. Женщину госпитализировали с серьезными травмами.Было установлено, что водитель ГАЗа проживает в Борисове, а в Гродно приезжал для доставки груза. К тому времени, когда была установлена его причастность к аварии, уже находился в Барановичах.В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело.Сотрудники ГАИ просят откликнуться возможных очевидцев случившегося. Всех, кто обладает какой-либо информацией о ДТП, просят позвонить по телефонам (8-0152) 79-75-44 или 102.