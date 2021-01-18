На трассе М1 были задержаны два наркодилера с килограммом мефедрона

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

Спецоперацию по пресечению канала поставки психотропов в Беларусь провели оперативники УВД Минщины и Борисовского РУВД. При поддержке сотрудников ГАИ и ОМОН.Иномарка, на которой передвигались 20-летний минчанин и 23-летний житель Червенского района, правоохранители остановили около автозаправки. В салоне милиционеры нашли и изъяли два больших свертка. В них, по заключению экспертов, хранилось особо опасное психотропное вещество мефедрон общим весом более килограмма.Выяснилось, что молодые люди работали на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. Наркотики получали в России, перевозили его в нашу страну, фасовали и делали закладки на территории Минской области.Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Фигуранты водворены в ИВС и проверяются на причастность к аналогичным противоправным фактам.Старший подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за грабеж.Видео МВД