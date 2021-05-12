На торгах БУТБ растет спрос на кормовые добавки

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Компания Nationaux 1792 LLC основана в Грузии в 2019 году. Помимо производства кормовых добавок, занимается выращиванием и переработкой киноа и ведет деятельность в сфере биотехнологий и фармакологии. В настоящее время заинтересована перенести производственные и исследовательские мощности в Беларусь. Годовой оборот компании – более 2,2 миллиона долларов.

, – добавили в пресс-службе.Возможность продажи сельхозпродукции через биржевую площадку рассматривают новые клиенты. К примеру, на днях центральный офис БУТБ посетили представители грузинской компании Nationaux 1792 LLC, которая в том числе занимается производством кормовых добавок для крупного рогатого скота.На БУТБ подчеркнули, что регулярные биржевые торги особо интересны для грузинских партнеров, поскольку предоставляют наиболее оптимальный выход на белорусских покупателей. По итогам переговоров руководитель компании выразил высокую заинтересованность в использовании биржи для освоения товарного рынка Беларуси.