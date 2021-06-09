По итогам сегодняшних торгов на бирже евро и доллар подешевели, а российский рубль подорожал. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Доллар подешевел на BYN 0,0215 – до BYN 2,5007.
Евро потерял BYN 0,0232 и сейчас стоит BYN 3,0465.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0045 и теперь оценивается в BYN 3,4694 за сотню.
Вчера белорусский рубль укрепился ко всем трем основным валютам.
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На торгах 9 июня евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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