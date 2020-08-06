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  2. На торгах 6 августа рубль подешевел по отношению к трем основным валютам

На торгах 6 августа рубль подешевел по отношению к трем основным валютам

По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль подешевел по отношению ко всем трем основным валютам, сообщается на официальном сайте БВФБ.


Доллар укрепился на BYN 0,0007 и теперь оценивается в BYN 2,4376.

Евро подорожал на BYN 0,0084 до BYN 2,8905.

Российский рубль стал дороже на BYN 0,0046 и сейчас стоит BYN 3,3334 за сотню.

Вчера доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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