По итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже евро и доллар стали дешевле, а российский рубль – дороже, сообщается на официальном сайте БВФБ.
Евро потерял BYN 0,0109 и теперь оценивается в BYN 3,0749.
Доллар подешевел на BYN 0,0057 – до BYN 2,5623.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0112 и сейчас стоит BYN 3,4247 за сотню.
Вчера евро подешевел, а доллар и российский рубль подорожали.
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На торгах 5 мая евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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