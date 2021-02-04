На очередных торгах на этой неделе доллар и евро стали дешевле, а российский рубль – дороже. Новые курсы валют появились на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подешевел на BYN 0,0125 до BYN 3,1639.
Доллар упал на BYN 0,004 и теперь стоит BYN 2,6364.
Российский рубль стал дороже на BYN 0,0153 и сейчас оценивается в BYN 3,4847 за сотню.
Вчера белорусский рубль ослаб к трем основным валютам.
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На торгах 4 февраля доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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