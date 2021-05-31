По итогам последних весенних торгов доллар подешевел, а евро и российский рубль подорожали, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,0014 и теперь оценивается в BYN 3,0884.
Доллар подешевел на BYN 0,0001 – до BYN 2,5328.
А российский рубль стал дороже на BYN 0,0096 и сейчас стоит BYN 3,4544 за сотню.
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На торгах 31 мая доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали
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