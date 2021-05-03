По итогам первых торгов на этой неделе евро и российский рубль стали дешевле, а доллар – дороже. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро потерял BYN 0,0052 и сейчас стоит BYN 3,0909.
Доллар подорожал на BYN 0,0059 – до BYN 2,5656.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0168 и теперь оценивается в BYN 3,3997 за сотню.
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На торгах 3 мая евро и российский рубль подешевели, доллар подорожал
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