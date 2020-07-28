По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. Информация о новых курсах появилась на официальном сайте БВФБ.
Доллар подорожал на BYN 0,0214 и теперь стоит BYN 2,4103.
Евро укрепился на BYN 0,0332 до BYN 2,8281.
А российский рубль стал дороже на BYN 0,012 и сейчас оценивается в BYN 3,3511 за сотню.
Вчера доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал.
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На торгах 28 июля рубль ослаб к трем основным валютам
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