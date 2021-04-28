По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар и евро стали дешевле, а российский рубль – дороже. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0011 и сейчас оценивается в BYN 3,0939.
Доллар упал на BYN 0,0013 – до BYN 2,5633.
Российский рубль стал дороже на BYN 0,0029 и теперь стоит BYN 3,4213 за сотню.
Вчера доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели.
Опубликовано:
1415
На торгах 28 апреля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter