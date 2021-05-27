По итогам предпоследних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе белорусский рубль снова ослаб к трем основным валютам. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро прибавил BYN 0,009, его курс составил BYN 3,0777.
Доллар стал дороже на BYN 0,0173 и оценивается в BYN 2,5235.
Российский рубль вырос на BYN 0,0258 и теперь стоит BYN 3,4378 за 100 российских рублей.
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На торгах 27 мая белорусский рубль вновь ослаб к трем основным валютам
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