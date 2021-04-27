По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар стал дороже, а евро и российский рубль – дешевле. Новые курсы опубликованы на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0035 и сейчас оценивается в BYN 3,095.
Доллар прибавил BYN 0,0031 – до BYN 2,5646.
Российский рубль опустился на BYN 0,0063 и теперь стоит BYN 3,4184 за сотню.
Вчера ситуация на бирже была обратной: доллар ослаб к белорусскому рублю, евро и российский рубль – укрепились.
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На торгах 27 апреля доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
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