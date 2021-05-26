По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро прибавил BYN 0,0002, его курс составил BYN 3,0687.
Доллар стал дороже на BYN 0,0023 и оценивается в BYN 2,5062.
Российский рубль вырос на BYN 0,0003 и теперь стоит BYN 3,412 за 100 российских рублей.
Вчера евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели.
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На торгах 26 мая белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
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