По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе евро укрепил свои позиции, а доллар и российский рубль стали дешевле. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро прибавил BYN 0,0074, его курс составил BYN 3,0685.
Доллар потерял BYN 0,0053 и оценивается в BYN 2,5039.
Российский рубль упал на BYN 0,0012 и теперь стоит BYN 3,4117 за 100 российских рублей.
Вчера евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали.
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На торгах 25 мая евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели
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