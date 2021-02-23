По итогам очередных торгов на этой неделе белорусский рубль ослаб к трем основным валютам. Информация о новых курсах появилась на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,0141 до BYN 3,1623.
Доллар стал дороже на BYN 0,0043 и теперь стоит BYN 2,6006.
Российский рубль вырос на BYN 0,0199 и сейчас оценивается в BYN 3,5054 за сотню.
Вчера евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел.
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На торгах 23 февраля белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
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