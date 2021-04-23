Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро стал дешевле на BYN 0,0296 и сейчас оценивается в BYN 3,0957.
Доллар подешевел на BYN 0,026 – до BYN 2,5687.
Российский рубль стал дороже на BYN 0,0238 и теперь стоит BYN 3,4189 за сотню.
Вчера евро и российский рубль подорожали, доллар подешевел.
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На торгах 23 апреля евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
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