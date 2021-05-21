Белорусский рубль второй день подряд крепнет к трем основным валютам – об этом свидетельствуют данные по окончании последних на этой неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. Новые курсы появились на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0014, его курс составил BYN 3,0636.
Доллар упал на BYN 0,0052 и оценивается в BYN 2,508.
Российский рубль потерял BYN 0,0064 и теперь стоит BYN 3,407 за 100 российских рублей.
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На торгах 21 мая белорусский рубль вновь укрепился к трем основным валютам
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