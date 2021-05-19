По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе российский рубль стал дешевле, а евро – дороже. Курс доллара остался неизменным. Эта информация появилась на официальном сайте БВФБ.
Евро вырос на BYN 0,0063, его курс составил BYN 3,0758.
Доллар, как и вчера, оценивается в BYN 2,5161.
Российский рубль упал на BYN 0,0005 и теперь стоит BYN 3,4146 за 100 российских рублей.
Вчера доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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На торгах 19 мая евро подорожал, а российский рубль подешевел
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