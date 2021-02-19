По итогам последних торгов на этой неделе доллар и евро стали дороже, а российский рубль – дешевле. Новые курсы валют появились на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,0157 до BYN 3,139.
Доллар вырос на BYN 0,0001 и сейчас стоит BYN 2,5917.
Российский рубль стал дешевле на BYN 0,0092 и теперь оценивается в BYN 3,5062 за сотню.
Вчера евро подешевел, доллар и российский рубль подорожали.
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На торгах 19 февраля евро и доллар подорожали, российский рубль подешевел
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Фото: РЕЙТЕР