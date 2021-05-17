По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Доллар подешевел на BYN 0,0035 до BYN 2,518.
Евро стал дешевле на BYN 0,0014, его курс составил BYN 3,0592.
Курс российского рубля вырос на BYN 0,0041 и составил BYN 3,4103 за 100 российских рублей.
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На торгах 17 мая доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
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