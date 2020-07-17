По итогам сегодняшних торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль окреп ко всем трем основным валютам. Информация о новых курсах опубликована на официальном сайте БВФБ.
Евро стал дешевле на BYN 0,0047 и теперь оценивается в BYN 2,7319.
Доллар потерял BYN 0,0001 и сейчас стоит BYN 2,3994.
А российский рубль подешевел на BYN 0,0227 до BYN 3,3451 за сотню.
На вчерашних торгах белорусский рубль тоже укрепился к трем валютам.
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На торгах 17 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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