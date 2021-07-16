На торгах 16 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам

Доллар потерял BYN 0,0104 и сейчас стоит BYN 2,5338.Евро стал дешевле на BYN 0,0193 и теперь оценивается в BYN 2,9919.Российский рубль ослаб на BYN 0,0146 и составил BYN 3,4171 за 100 российских рублей.Отметим, что вчера на торгах белорусский рубль также укрепился к трем основным валютам.