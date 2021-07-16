По итогам последних на текущей неделе торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 16 июля белорусский рубль окреп к трем основным валютам. О новых курсах проинформировали на сайте БВФБ.
Доллар потерял BYN 0,0104 и сейчас стоит BYN 2,5338.
Евро стал дешевле на BYN 0,0193 и теперь оценивается в BYN 2,9919.
Российский рубль ослаб на BYN 0,0146 и составил BYN 3,4171 за 100 российских рублей.
Отметим, что вчера на торгах белорусский рубль также укрепился к трем основным валютам.
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На торгах 16 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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