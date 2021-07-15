По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе белорусский рубль окреп к трем основным валютам. О новых курсах проинформировали на сайте БВФБ.
Фото: pixabay.com
Доллар потерял BYN 0,0171 и сейчас стоит BYN 2,5442 за 1 доллар.
Евро стал дешевле на BYN 0,01 и теперь оценивается в BYN 3,0112 за 1 евро.
Российский рубль ослаб на BYN 0,0261 и составил BYN 3,4317 за 100 российских рублей.
Вчера на торгах белорусский рубль также укрепился к трем основным валютам.
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На торгах 15 июля белорусский рубль укрепился к трем основным валютам
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