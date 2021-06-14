По итогам первых торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар стал дороже, а евро и российский рубль – дешевле. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро снизился на BYN 0,0083 и теперь оценивается в BYN 3,0149.
Доллар укрепился на BYN 0,0082 и сейчас стоит BYN 2,4892.
Российский рубль подешевел на BYN 0,0174 – до BYN 3,4455 за сотню.
В пятницу доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал.
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На торгах 14 июня доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
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