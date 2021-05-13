По итогам очередных торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже на этой неделе доллар стал дороже, а евро и российский рубль – дешевле. Новые курсы валют появились на официальном сайте БВФБ.
Евро ослаб на BYN 0,0086 и теперь оценивается в BYN 3,0619.
Доллар вырос на BYN 0,0018 – до BYN 2,5327.
Российский рубль потерял BYN 0,0118 и сейчас стоит BYN 3,4062 за сотню.
Вчера евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели.
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На торгах 13 мая доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
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