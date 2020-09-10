По итогам предпоследних торгов на этой неделе доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал. Информация о новых курсах валют появилась на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро снизился на BYN 0,0049 до BYN 3,0946.
Доллар стал дешевле на BYN 0,017 и теперь оценивается в BYN 2,6158.
А российский рубль подорожал на BYN 0,0014 и сейчас стоит BYN 3,4629 за сотню.
Вчера белорусский рубль укрепился к трем основным валютам.
Опубликовано:
528
На торгах 10 сентября доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: РЕЙТЕР