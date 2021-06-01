По итогам первых июньских торгов доллар и российский рубль подешевели, а евро подорожал, сообщается на официальном сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Евро подорожал на BYN 0,006 и теперь оценивается в BYN 3,0944.
Доллар подешевел на BYN 0,0016 – до BYN 2,5312.
А российский рубль стал дешевле на BYN 0,0026 и сейчас стоит BYN 3,4518 за сотню.
На вчерашних торгах доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.
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На торгах 1 июня доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
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