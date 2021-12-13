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  2. На территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье прогремел взрыв

На территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье прогремел взрыв

Самодельное взрывное устройство детонировало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, передает ТАСС.


– Сегодня около 08:00 (мск) в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток, – уточнил информацию источник в правоохранительных органах.

Фото: ТАСС
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