На территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье прогремел взрыв

Самодельное взрывное устройство детонировало на территории Серпуховского женского монастыря в Подмосковье. В результате инцидента пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний, передает ТАСС.
– Сегодня около 08:00 (мск) в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, д. 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство. Два человека пострадали, в том числе пятнадцатилетний подросток, – уточнил информацию источник в правоохранительных органах.
Фото: ТАСС