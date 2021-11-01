На территории России 8–12 ноября пройдет миротворческое учение ОДКБ

– уточнили информацию в Объединенном штабе ОДКБ.Среди главных задач учений – совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления войск (коллективных сил) ОДКБ в организации действий подчиненных войск и управлении ими при выполнении задач по предназначению, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений, которые входят в состав КМС ОДКБ, в ходе проведения операции по поддержанию мира.В учении планируется участие воинских контингентов государств – членов организации, подразделений военной полиции, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.– уточнили в Объединенном штабе ОДКБ.На завершающий этап учений приглашены представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, Сербии, Узбекистана и Монголии, а также Международного комитета Красного Креста и других международных организаций.Коллективные миротворческие силы ОДКБ – совокупность миротворческих контингентов, предназначенных для участия в миротворческих операциях ОДКБ. Для комплектования миротворческих сил государства ­– члены организации в соответствии со своим национальным законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты. Миротворческие контингенты государств – членов ОДКБ – специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами – членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Общая численность составляет примерно 3,6 тыс. человек.