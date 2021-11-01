На территории России 8–12 ноября пройдет миротворческое учение ОДКБ

В рамках совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство" с 8 по 12 ноября на территории России пройдет совместное миротворческое учение ОДКБ "Нерушимое братство", пишет БЕЛТА.
– На полигоне Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища группировка войск (коллективных сил) ОДКБ будет отрабатывать задачи по подготовке и ведению миротворческой операции Коллективными миротворческими силами (КМС) ОДКБ, – уточнили информацию в Объединенном штабе ОДКБ.
Среди главных задач учений – совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления войск (коллективных сил) ОДКБ в организации действий подчиненных войск и управлении ими при выполнении задач по предназначению, а также повышение слаженности воинских частей и подразделений, которые входят в состав КМС ОДКБ, в ходе проведения операции по поддержанию мира.
В учении планируется участие воинских контингентов государств – членов организации, подразделений военной полиции, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
– На практике миротворческие силы отработают действия на блокпосту, задачи в лагере беженцев, сопровождение колонн с гуманитарным грузом, блокирование населенного пункта, штурм здания, занятого боевиками, а также освобождение заложников и оказание помощи пострадавшим, – уточнили в Объединенном штабе ОДКБ.
На завершающий этап учений приглашены представители Парламентской ассамблеи ОДКБ, Сербии, Узбекистана и Монголии, а также Международного комитета Красного Креста и других международных организаций.
Коллективные миротворческие силы ОДКБ – совокупность миротворческих контингентов, предназначенных для участия в миротворческих операциях ОДКБ. Для комплектования миротворческих сил государства – члены организации в соответствии со своим национальным законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты. Миротворческие контингенты государств – членов ОДКБ – специально подготовленный военный, милицейский (полицейский) и гражданский персонал, а также силы и средства, предоставляемые государствами – членами организации в состав миротворческих сил ОДКБ. Общая численность составляет примерно 3,6 тыс. человек.