На территории комплекса «Линия Сталина» с 25 декабря по 9 января будет работать резиденция Деда Мороза

В период новогодних каникул с 25 декабря по 9 января на территории комплекса «Линия Сталина» будет работать резиденция Деда Мороза. Об этом сообщают на сайте организации.
Резиденция Деда Мороза здесь впервые была открыта в 2015 году в новом формате с разнообразием анимационных программ для взрослых и детей, зимними аттракционами и сладкими угощениями.
"Отличительной особенностью резиденции стал сам Дед Мороз – традиционный и парадный. К привычной шубе добавлена армейская атрибутика: каракулевый воротник и такая же шапка с красной звездой", – говорится в сообщении.
В этом году гостей резиденции ожидает много сладких подарков, развлечений и активностей на свежем воздухе с новыми сказочными персонажами, которые будут помогать Деду Морозу и Снегурочке создавать праздничную и теплую атмосферу.
– Чтобы получить подарки от нашего Деда Мороза, придется пройти много интересных и веселых испытаний. Экскурсионная программа позволит запечатлеть яркие моменты пребывания на территории комплекса, каждому посетителю достанется фото на память. А чтобы не замерзнуть и согреться, для гостей комплекса будут развернуты точки питания с горячим чаем, сладостями и блинами, – обратили внимание в организации.
Отмечается, что по традиции Дед Мороз продолжит собирать пожелания всех посетителей на будущий год в «капсуле желаний» из старой артиллерийской гильзы, которая сейчас «спрятана» под новогодней елкой. 25 декабря гильза будет распечатана в торжественной обстановке.
Время работы резиденции в праздничные дни 31 декабря с 10:00 до 14:00, 1 января с 12:00 до 17:00. Все остальные дни с 10:00 до 17:00.
Фото: stalin-line.by