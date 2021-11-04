SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.46
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар в мастерской по росписи икон

На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар в мастерской по росписи икон

Сотрудники спасательных служб Киева ликвидировали пожар в мастерской по росписи окон в Киев-Печерской лавры, площадь которого составила около 100 кв. м, пишет ТАСС


- В 14:37 по местному времени (15:37 по минскому) пожар локализирован на площади 100 кв. м. Чуть больше чем через час он был ликвидирован, - отмечается в Facebook аккаунте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Уточняется, что в ликвидации возгорания были задействованы  55 человек и 13 единиц техники. Информации о пострадавших нет. 

Часть Киево-печерской лавры (Нижняя лавра) находится в ведении Украинской православной церкви, другая часть (Верхняя лавра) - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Фото: dsns.gov.ua
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы