На территории Киево-Печерской лавры произошел пожар в мастерской по росписи икон

Сотрудники спасательных служб Киева ликвидировали пожар в мастерской по росписи окон в Киев-Печерской лавры, площадь которого составила около 100 кв. м, пишет ТАСС.
- В 14:37 по местному времени (15:37 по минскому) пожар локализирован на площади 100 кв. м. Чуть больше чем через час он был ликвидирован, - отмечается в Facebook аккаунте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Уточняется, что в ликвидации возгорания были задействованы 55 человек и 13 единиц техники. Информации о пострадавших нет.
Часть Киево-печерской лавры (Нижняя лавра) находится в ведении Украинской православной церкви, другая часть (Верхняя лавра) - в ведении Киево-Печерского историко-культурного заповедника.
Фото: dsns.gov.ua