На территории Гомельской области снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией

Такую тенденцию фиксируют в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Так, с января по сентябрь нынешнего года показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией составил 21,6 на 100 тысяч населения против 24,8 за аналогичный период прошлого года, снижение заболеваемости – на 12,8 процента, выявлен 301 новый случай.

Всего на территории региона проживают 8430 человек с ВИЧ-положительным статусом. Среди новых случаев заболевания большая доля приходится на мужчин. Наиболее проблемные возрастные группы: 35–39 лет и 40–44 года (16,6 процента). По социальному статусу антилидерство у лиц без определенной деятельности и рабочих. Превалирует половой путь передачи инфекции.

В учреждении здравоохранения напоминают, что в случае сомнения пройти тестирование на обнаружение антител к ВИЧ можно в поликлиниках, а также самостоятельно, купив тестирующий набор в аптеках.



