На Тайване зрителей на бейсболе заменили роботами и манекенами

На Тайване впервые после начала эпидемии нового коронавируса возобновили игры Китайской профессиональной бейсбольной лиги.

Правда, болельщикам по-прежнему посещать стадионы нельзя. В этой связи организаторы, чтобы поддержать спортсменов и компенсировать отсутствие зрителей на трибунах, решили использовать роботов и манекены, сообщает Sky Sports.

Роботы-болельщики запрограммированы бить в барабаны, чтобы создавать некий эффект присутствия зрителей. Также на трибунах были размещены манекены и щиты с изображениями людей, пишет newsru.

Robots as fans and drummers

Game abandoned due to bad weather



Baseball has returned in Taiwan (sort of) but with robots replacing fans in behind closed doors games pic.twitter.com/p10U23qERp