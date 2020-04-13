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  2. На Тайване зрителей на бейсболе заменили роботами и манекенами

На Тайване зрителей на бейсболе заменили роботами и манекенами

На Тайване впервые после начала эпидемии нового коронавируса возобновили игры Китайской профессиональной бейсбольной лиги.


Правда, болельщикам по-прежнему посещать стадионы нельзя. В этой связи организаторы, чтобы поддержать спортсменов и компенсировать отсутствие зрителей на трибунах, решили использовать роботов и манекены, сообщает Sky Sports.


Роботы-болельщики запрограммированы бить в барабаны, чтобы создавать некий эффект присутствия зрителей. Также на трибунах были размещены манекены и щиты с изображениями людей, пишет newsru.

Из-за пандемии коронавируса начало игр было отложено с 14 марта на 11 апреля. В связи со вспышкой инфекции на Тайване сейчас под запретом массовые мероприятия с участием более 500 человек.



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