На Тайване зрителей на бейсболе заменили роботами и манекенами

На Тайване впервые после начала эпидемии нового коронавируса возобновили игры Китайской профессиональной бейсбольной лиги.
Правда, болельщикам по-прежнему посещать стадионы нельзя. В этой связи организаторы, чтобы поддержать спортсменов и компенсировать отсутствие зрителей на трибунах, решили использовать роботов и манекены, сообщает Sky Sports.
Роботы-болельщики запрограммированы бить в барабаны, чтобы создавать некий эффект присутствия зрителей. Также на трибунах были размещены манекены и щиты с изображениями людей, пишет newsru.
Robots as fans and drummers— Sky Sports (@SkySports) April 12, 2020
Game abandoned due to bad weather
Baseball has returned in Taiwan (sort of) but with robots replacing fans in behind closed doors games pic.twitter.com/p10U23qERp
Из-за пандемии коронавируса начало игр было отложено с 14 марта на 11 апреля. В связи со вспышкой инфекции на Тайване сейчас под запретом массовые мероприятия с участием более 500 человек.